Goran Bare & Majke u Tvornici kulture

Veliki Goran Bare i njegove Majke stižu u Tvornicu kulture 24. studenog na poseban nedjeljni koncert povodom 20 godina koncertne dvorane u Šubićevoj

Protekla godina bila je jedna od najuspješnijih u Baretovoj karijeri. Osim izuzetno hvaljenog albuma 'Nuspojave' po prvi put je solo nastupio na stadionu Šalatu napunivši ga do posljednjeg mjesta, što tek rijetkima uspije. Koncert u Tvornici vratiti će ga sa stadiona u dvoranu, a set lista će sadržavati sve najvažnije momente iz prebogatog repertoara – od 'Budi ponosan', 'Mene ne zanima', 'Mršavi pas', 'Fantastična vatra', 'Krvarim od dosade', 'Put ka sreći', 'A ti još plačeš', 'Vrijeme je da se krene', 'Grešnik', 'Teške boje', 'Dobro se osjećam', 'Iz sve snage' do novijih 'Ljubav krvari', 'Skarabej Go-Go' i 'To nije igra'.