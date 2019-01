Glazbenim tulumom za pamćenje završila posljednja emisija 'A strane'

Hrvatska radiotelevizija sinoć je, na najbolji mogući način, oproštajnom 12. emisijom na HTV1, zaključila tri izimne sezone popularne 'A strane', HRT-ova autorskog zabavnoglazbenog projekta, koji je tijekom tri sjane sezone dobila i regionalnu megapopularnost i iznjedrila - uz već etabrirane snage prve lige hrvatske glazbene scene - i pregršt novih, sjajnih mladih pjevača, čije vrijeme tek dolazi i koje ćemo nedvojbeno u bliskoj budućnosti još mnogo puta sretati

Dvanaest subota 'tulum' je bio u 'A strani'. Ova posljednja emisija počela je prisjećanjem na prvu emisiju i prvi glazbeni broj kojom se 'A strana' predstavila gledateljima prije tri sezone, kultnom Valjkovom 'Lutkom za bal'.

I ovaj put to je bio duet Eni Jurišić i Vjekoslava Ključarića, uz pomoć svih mladih pjevača i sjajnih voditelja Duška Ćurlića i Ivan Vukušića, te svih onih koji su kroz 25 emisija 'A strane' svojim izvedbama nastojali izvući lijepe uspomene koje nas vežu uz glazbu.

Zato je ova završna emisija bila soundtrack za sjećanje u kojoj su se svi mladi pjevači, koji su bili večerašnji domaćini, predstavili pjesmama po njihovom izboru: od nezaobilaznih pjesama koje su se pjevale na tulumima svih generacija: 'Krivo je more', 'Piši mi' Drugog načina, 'Ugasi me' Parnog Valjka 'Iz nekih starih razloga' Prljavog kazališta, 'Ipak poželim neko pismo' Bijelog dugmeta, pa do ne tako često izvođenih hitova Zdenke Kovačiček i Meri Cetinić, te zajedničkih glazbenih brojeva 'Pakleni vozači', 'Motori', 'Ljubavna'... kojima su mladi pokazali koliko je pozitivna energija obilježila ovaj serijal.

U posljednjoj emisiji Duško i Ivan predstavili su sve vrhunske glazbenike koji su im bili podrška: puhače 'A strane', gudački kvartet 'Libra', prateće vokale uz koje i naši voditelji bez treme mogu pjevati, te najbolji bend koji je odsvirao impozantni broj pjesama, njih čak 767!