Gitarist Pink Floyda prodao vrijednu kolekciju gitara za 140 milijuna kuna: Evo što je učinio s dobivenim iznosom

Gitarist Pink Floyda David Gilmour na dražbi u New Yorku prodao je 127 gitara iz svoje kolekcije za gotovo 21 i pol milijuna dolara te cijelu svotu donirao neprofitnoj organizaciji angažiranoj na borbi protiv klimatskih promjena i zaštiti planeta ClientEarth

Dražba je održana prošli tjedan u njujorškome Christie'su, prikupljeno je 21.490,750 dolara, a postavila je nekoliko svjetskih rekorda kada je riječ o prodaji gitara, pišu američki mediji.

Među ponuđenim glazbalima bio je 'Black Strat', Fender Stratocaster iz 1969. koji je Gilmour koristio na svakome Pink Floydovu albumu, od 'The Dark Side of the Moon' do 'Final Cuta'.

Black Strat je postigao cijenu od 3.875 milijuna dolara, što je najviša cijena za gitaru postignuta dosad na dražbi.

Milijunskim iznosima fanovi su platili još dvije gitare: pretproizvodni bijeli Strat iz 1954. sa zlatnim dijelovima i serijskim brojem 0001 koji je prodan za 1.815 milijuna dolara, a Martin D-35 iz 1969., za koji je sam Gilmour kazao da je uz taj instrument napisao najviše pjesama, prodan je za 1.095 milijuna dolara.