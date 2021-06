Gibonni kod Tončice Čeljuske: 'Odanost je izgubljena vrlina, ali meni izuzetno važna pa ne potpisujem ugovore'

Gost Tončice Čeljuske u emisiji 'U svom filmu' ovoga utorka bio je Gibonni, koji je otvoreno progovorio o svom odnosu prema svom stvaralaštvu, ali i ljudima s kojima surađuje. Uspio se okružiti ljudima kojima je odanost kao i njemu važna pa im ugovori nisu potrebni

'Ne volim kad ljudi to prepričavaju i banaliziraju. Nije to imalo veze s mojim imageom s početka karijere. On je bio umjetnik i to ga nije zanimalo, ali pokazivao sam neke naznake neposluha', kaže Gibonni.

Unatoč ogromnom uspjehu i slavi, Gibonni je uspio zadržati zavidnu razinu poniznosti, a kaže kako iskreno zna da sve to nije do njega.

'To stvarno dođe po nekoj muzi, po nekoj spiritualnoj liniji. Da je sve racio, pisao bih svaki dan, a neke pjesme na koje sam jako ponosan sad više ne znam kako bih napisao. Nije sve do mene, pa iskreno ne mogu ni preuzeti zaslugu', kaže glazbenik pa onda dodaje da to može zahvaliti i sredini iz koje dolazi.

'Prije svega, dolazim iz gradu u kojemu postoji samo jedna zvijezda, a to je Split', kaže Gibonni pa nabraja velika splitska imena i dodaje da im možda grad nije dao da se umisle.

'Meni to strašno odgovara', kaže Gibonni.