Frontmen legendarnog Whitesnakea poručio: 'Jedva čekamo da skupa s hrvatskim fanovima proizvedemo puno buke'

Frontmen grupe Whitesnake i nekadašnji pjevač Deep Purplea uoči velikog koncertnog spektakla koji se sprema na zagrebačkoj Šalati 3. srpnja razgovarao je s tportalom. Jedan od najvećih rock vokala u povijesti, David Coverdale govorio je o novom albumu i turneji u sklopu koje gostuje u Hrvatskoj, otkrio je kako čuva glas i tajnu svog 30-godišnjeg braka

Najbolji rock'n'roll, složit će se mnogi, onaj je od kojeg mozak, srce i želudac zatitraju, a isto se osjeti i u eteričnoj sferi - duši, onaj koji iz metafizičkog prelazi u skoro opipljivu fizičku materiju što ima moć podići, protresti i baciti o zid ili na pod. Takvu energiju proizvodi jedan od najznačajnijih bendova na svijetu, britanska hard rock institucija Whitesnake. Uskoro kultni bend objavljuje album 'The Flesh & Blood' koji će, uz najveće hitove na proslavi 40 godina duge karijere, predstaviti na još jednom svom hrvatskom gostovanju. Najavljuju pravi koncertni spektakl na Šalati, a za koji se ulaznice mogu kupiti povoljnije do 31. ožujka.

Grupu Whitesnake 1978. je osnovao pjevač David Coverdale, nakon odlaska iz benda Deep Purple. Coverdale i danas drži poziciju frontmena, a u postavi su i Tommy Aldridge (bubnjevi), Reb Beach (gitara), Michael Devin (bas), Joel Hoekstra (gitara) i Michele Luppi (klavijature). Vremešni roker nije se umorio od turneja, koncerata, snimanja albuma, ali ni od intervjua. Čime ćete protresti publiku na novom, predstojećem nastupu Whitesnakea u Zagrebu? Ako Bog da, pripremamo *ebeno veliki koncertni show s nevjerojatnim zborom hrvatskih fanova koji će proizvesti toliko buke koliko je uopće moguće.

Razgovarajmo o novom albumu 'Flesh & Blood'. Jeste li mu pristupili drugačije u odnosu na prethodne radove? Da i ne. Svaki album ima priču, ako ne i gomilu priča. Vrlo velika razlika na albumu 'Flesh & Blood' je ta što sam prvi put napisao pjesme s gitaristima Rebom i Joelom te osjećam da smo bili jako uspješni u tome jer smo uhvatili samu srž, esenciju Whitesnakea i glavninu svih elemenata koji su nas obilježili u prošlosti, sadašnjosti i koji će biti prisutni u budućnosti. Osjećam da smo uspjeli izvući najbolje ovim albumom i od svakog pojedinog člana te benda kao cjeline. Za mene je naš bend inspirativan i motivirajući, bend braće. Volim ih kao ljude i kao članove grupe. Zajedno smo svladali sve izazove i ostali na zacrtanom putu čitavo ovo vrijeme. Mi smo bend u kojem se glazbenici nevjerojatno podupiru i cijene. Što vam je važnije - stilski koncept albuma ili pjesme, melodije? Pjesme. Whitesnake je bend pjesama, uvijek je bio i uvijek će biti. I to je glavni razlog našeg uspjeha i dugovječnosti. Jako nam je stalo do naše glazbe i zbog nas i zbog obožavatelja Whitesnakea.

Jedan ste od ponajboljih vokalista na svijetu. Koje su vaše pjesme, bilo stare, bilo nove, vokalno najzahtjevnije? One koje više ne izvodim. (smijeh) Poduzimate li neke posebne metode, mjere opreza na turneji kako biste zaštitili svoj glas? Naravno! Gotovo sve u životu uzimam vrlo ozbiljno i s dosta puno humora… Hidratizacija, hidratizacija, hidratizacija. Živim u pustinji, vrlo, vrlo suhom okružju, tako da su ovlaživači zraka i para svakodnevni dio mog života kod kuće, u studiju ili u hotelu.

Vaši obožavatelji su ljudi ne jedne, već više generacija. Kakva vam je današnja rock glazba u usporedbi s onom iz 80-ih? Ne volim usporedbe. Jednostavno radim najbolje što mogu u svakoj situaciji i, nevjerojatno, ali vidim četiri naraštaja obitelji u našoj publici. A to je uistinu zapanjujuće. Što biste rekli - koji su najbolji i najgori elementi turneje? Putovanja su najzamorniji aspekt turneje. Jako sam sretan što mogu putovati u vrlo dobrim okolnostima. Međutim i takva su, nerijetko svakodnevna putovanja - strašno teška. Ne žalim se, to nije problem, to je dio onoga što čini glazbenika. Radim to već gotovo 50 godina, ali ono što najviše volim je sviranje za publiku koja je s tobom i podupire te na svakom koraku tvog puta, pjevajući riječi svake pjesme. Eksplozija benda i publike, u kojoj jedni drugima dajemo gorivo i ogromnu energiju, u tome uživam. Neizmjerno sam zahvalan za iskustva koja doživljavam s našim obožavateljima diljem svijeta. To je jednostavno nešto što riječi ne mogu dočarati.

Postoji li mjesto na svijetu u kojem još niste nastupali, a koje biste voljeli posjetiti? Nadam se da ćemo jednog dana nastupiti u Kini i Indiji. Koji su bili najbolji i najlošiji trenuci vaše karijere? Poslušajte i pročitajte riječi mojih pjesama svih ovih godina. Sve te pjesme zapravo su dnevnici svih uspona i padova mog života, radosti i slomljenih srca. To je ono o čemu pišem. Čula sam da ste vrlo dobar gitarist. Zašto to nikada ne pokažete na pozornici? Imam dovoljno posla kad sam na pozornici. Radim ono što radim, a sviranje gitare prepuštam zadivljujućim glazbenicima Rebu Beachu i Joelu Hoekstrau.

Meditirate prije koncerta. Dobivate li tako energiju koju kasnije izražavate na pozornici? Energija dolazi od svega što radim i s kime radim, od benda, publike, mog prekrasnog tima. Sve to doprinosi dobroj energiji. Oni su moja proširena obitelj. Mogu se samo nadati da oni osjećaju moju potporu, kao što ja osjećam njihovu. Koji ste zadnji album kupili? Dopustite mi da provjerim svoja preuzimanja s iTunesa... To je album vrhunske Imelde May, 'Turn No Turning', i darovitog argentinskog pjevača Dannyja Oceana. Piše i snima sve u svojoj spavaćoj sobi. Vrlo je talentiran. Vaš Twitter je vrlo zabavan. Koliko vremena provodite tvitajući? Nemam *ebenog pojma. Znam samo da mi je zabavno povezati se s obožavateljima iz cijelog svijeta. Jednostavno to činim bez ikakvog napora, a s puno veselja.