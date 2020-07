Franka Batelić o majčinstvu: 'Vidi li netko ove podočnjake ovdje ispod od nespavanja?'

Ovo će ljeto za pjevačicu Franku Batelić biti drugačije nego ijedno do sada. Budući da zbog pandemije koronavirusa ne može nastupati, ali ni otići u Moskvu, gdje se trenutno nalazi njezin suprug, nogometaš Vedran Ćorluka, sa šestomjesečnim sinčićem Viktorom uživa u rodnom Rapcu, gdje je dočekala i izlazak svog posljednjeg spota

Ovih dana Franka je javnosti predstavila svoj novi spot, a tim povodom dala je i intervju za IN Magazin , u kojem je pričala o majčinstvu, otkrivši da joj trenutno u životu nedstaje tek malo sna.

Franka Batelić ovo će ljeto provesti u rodnom Rapcu sa šestomjesečnim sinom Viktorom , a iako su planirali već otputovati u Moskvu, gdje je zbog klupskih obveza već neko vrijeme Vedran Ćorluka , zbog pandemije koronavirusa to za sada nije izvedivo.

'Trenutno doma bebinjam, more sam vidjela dvaput i to dvaput s bebom. Isto smo se kupali tu na plaži do ali super, naravno, uživamo', priznala je pjevačica, a potom je na pitanje novinara gdje joj je kraj, budući da su joj u posljednje vrijeme pjesme na vrhovima top lista, nagrade pristižu sa svih strana, a i privatno je sve posloženo kako treba biti, odgovorila: