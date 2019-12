Franka Batelić nikad sretnija: 'Za koji dan kreće za nas nova priča, čije će prve stranice ispisati novi glavni lik'

Samo nekoliko sati prije službenog početka 2020. godine, od stare, koja joj je donijela toliko sreće, na svoj se način oprostila Franka Batelić. Inače, pjevačicu i njezinog supruga, nogometaša Vedrana Ćorluka tek dani dijele do rođenja prvog djeteta - malenog dječaka

'Posljednji pozdrav 2019. Oproštaj od desetljeća koje me u svakom smislu oblikovalo, desetljeća koje me nije moglo više raniti, a istovremeno mi dati toliko mnogo. Škola mog života. I zato danas zahvalno slažem kolaž 2019. godine i moram zahvaliti svima koji su me podržali na glazbenom putu. Zbog vas nisam odustala i živjela sam svoje note svaki dan!