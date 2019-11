[FOTO/VIDEO] Nevena krenula trčati pola utrke kao podrška Maku: Stigao je deset minuta iza nje

View this post on Instagram

Došli s puta u 18:30. Vikend iza mene sve samo ne sportski, odjurim od doma otrčati samo da otrčim, jer @zgcener je najslađa utrka, to mi je bila prva utrka u životu. A prve se pamte. Tad se dogodila moja Inicijacija u svijet trčanja. I potpuno OPUŠTENO otrčim tih 10 km za mene nevjerovatnih 50 min! E, kad bih sve stvari u životu radila ovako opušteno, gdje bi mi bio kraj! #runhappy #runaddict #runningmama