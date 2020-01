Fatboy Slim se vraća u Hrvatsku!

Planetarno poznati engleski glazbenik, producent te jedan od najboljih svjetskih DJ-a Fatboy Slim, vraća se u Hrvatsku!

Projekt Future Scope nastavlja svoja izdanja nizom vrhunskih imena, a 7.3. nam po drugi put dovode jedno od najvećih – Fatboy Slima, koji će ovoga puta nastupiti na Zagrebačkom velesajmu, u Paviljonu 10a.

Quentin Leo Cook, čovjek koji je svojedobno držao Guinessov rekord izvođača s najviše različitih aliasa na Top 40 ljestvici, do danas je obišao cijeli svijet svirajući, uključujući i nastup na Kineskon zidu.

Osamdesetih je s DJ Baptisteom započeo seriju klupskih hip hop svirki u Brightonu, što je utjecalo na procvat tadašnje i odredilo tijek buduće hip hop scene. Uz mnoge humanitarne akcije, financijske potpore različitim projektima te svojim glazbenim utjecajem, zaradio je zvijezdu na Brightonskom Walk of Fameu, tik do one Winstona Churchilla. Okušao se u ulozi bubnjara, basiste, ali i kao vodeći vokal. Krajem osamdesetih započinje suradnju sa Simonom Thorntonom i okreće se glazbenom stilu koji ga zanima. Ostalo je povijest.

Prvi album, kao Fatboy Slim, „Better Living Thorugh Chemistry“ objavljuje 1996. te nakon toga još šest. Patentirao je vlastiti brend party acid house, a audio-vizualnu produkciju svojih nastupa doveo do najvišeg nivoa. Vlasnik je Grammyja, dvije Brit te čak deset MTV nagrada.

Na Velesajmu nas 7.3. uz Fatboy Slima očekuje vatreni line up - dvojac PEZNT, DJ Jock, Shipe, Frx i slovenski DJ Angel Anx.

Ulaznice :

Early bird – sold out! Ulaznice u pretprodaji putem Entrio sustava, do 20.02. po cijeni od 150 kn, regular ulaznica 170 kn i na dan koncerta 200 kn.