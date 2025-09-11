Fatalna Slovenka: Ona je najveća navijačica Luke Dončića, ni prekid ga od nje nije rastavio

Zaruke s Anamarijom Goltes na Bledu u srpnju 2023. i rođenje kćeri Gabriele krajem iste godine, Luki Dončiću donijele su ravnotežu između profesionalnog i privatnog života. Njihova ljubavna priča započela je još u djetinjstvu.

Upoznali su se na Krku, a vezu počeli 2016. godine. Nakratko su prekinuli 2018., ali su ljubav obnovili. Njihova veza prerasla je u snažno partnerstvo ukorijenjeno u zajedničkoj povijesti i međusobnoj podršci.

Anamaria je uz Luku već dugi niz godina na njegovom nevjerojatnom putu od Europe do NBA lige. 25-godišnja Slovenka model je i influencerica . Rođena je 30. travnja 1998. i ima jednu mlađu sestru po imenu Pia . Na najstarijem i najvećem slovenskom sveučilištu, onom u Ljubljani, Anamaria je nastavila obrazovanje, upisavši Ekonomski fakultet. Nakon preseljenja u SAD zbog Lukine karijere, predano je nastavila studij na daljinu. Kako je ispričala za slovenski Cosmopolitan, zbog vremenske razlike, često bi odmah nakon doručka pristupala online da bi predala svoje zadatke.

Bila je strastvena plesačica te se više od desetljeća profesionalno natjecala, a potom se okrenula modi. S 15 godina pobijedila je na tradicionalnom izboru slovenskog teen časopisa za najljepšu tinejdžericu , a manekenski debi je imala 2017. godine kao ambasadorica poznatog brenda donjeg rublja da bi ubrzo nakon toga potpisala ugovor s agencijom Immortal Models Management.

Pored manekenstva, karijeru gradi i kao influencerica dijeleći savjete o fitnesu, modi, putovanjima. U prošlosti nagovijestila ideju o dizajniranju linije odjeće za vježbanje. Nedavno je izjavila da joj je preseljenje na novi kontinent pomoglo da raste kao osoba i dalo joj novu perspektivu što je pozitivno utjecalo na njezin odnos s Dončićem. Otvorila se o tome kako je naučila uživati ​​u vlastitom društvu dok je Dončić većinu vremena bio zauzet treningom.

Dončić i Goltes dijele tri psa: pomeranca Huga, bijelog švicarskog ovčara Giu i psa Vikija, kojeg su u svoju obitelj primili u veljači 2022. Goltes je rekla da je jedna od svijetlih strana pandemije kovida bila mogućnost provođenja kvalitetnog vremena sa svojim dečkom i psima.