Evo tko će sve od poznatih bodriti Vatrene s tribina u Moskvi

Svi se nadaju večerašnjem prolasku naše reprezentacije u finale Svjetskog nogometnog prvenstva. Budući da je cifra poveća i potrebno je minimalno petnaest tisuća kuna za čarter, kartu i sitne troškove boravka u Moskvi, tek rijetki sretnici će bodriti naše sportaše, a među njima su brojni poznati koji će navijati na stadionu Lužnjiki

Glavni grad Rusije ispunjen je navijačima iz svih krajeva svijeta koji s nestrpljenjem iščekuju polufinale i finale ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva. Na Lužnikiju bi moglo biti čak 10.000 navijača.

Među našima će biti jedan od najuspješnijih pjevača u regiji, Toni Cetinski. On je na put krenuo u utorak i u Rusiji će se zadržati tjedan dana. 'Nosim im svaki put sreću kad igraju protiv Engleza pa su me se sjetili pozvati. Tako je bilo i kad smo izbacili Engleze u kvalifikacijama za EP usred Londona. Sad im idem pokušati donijeti malo sreće, navijati i dati im podršku. Volio bih da Mladen uspije doći uveseljavati ekipu, no ja idem navijati i ostavit ću glasnice na tribinama među navijačima', rekao je za tportal Toni Cetinski.