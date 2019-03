Borko Perić i Jelena Radan ispali iz showa, a emotivna Tara Thaller zaplakala tijekom izvedbe

Nakon Macana i Tonke te Frane i Žanamari, u četvrtoj emisiji show su napustili Borko Perić i Jelena Radan

Emisiju su otvorili Tara Thaller i Dino Jelusić pjesmom 'Jači uzima sve', hrvatskom verzijom Abba-inog hita 'The Winner Takes It All'. Lijepa glumica priznala je da se osjeća malo potreseno nakon izvedbe tijekom koje je pokazala glumački talent i pustila suzu.

Mirela Priselac Remi joj je nakon nastupa rekla da je sretna što je napokon pokazala emociju i prodala pjesmu da je svatko od nas osjeti. 'Stara moja, suzica, prekrasno', rekla je oduševljena članica žirija koja im je dodijelila čistu desetku.

Valentina joj je rekla da je jednog dana vidi na Broadwayu, ali i savjetovala da malo obuzda emocije te dala osmicu, jednako kao Škoro i Danijela Martinović.