Emotivna posveta Novaka Đokovića: 'Na sva zvona slavim rođenje moje najveće ljubavi'

Sometimes it’s strange to wish a happy birthday to your life partner on social media. At least to me, not sure about you guys. But, as I am not with my family today on this important day, and I am calling them and sharing moments with them THANKS to technology - I feel enormous gratitude for it and so I have to send my love to the love of my life this way too. This is a special tribute to you amore, I am celebrating your birth and all the achievements you made since then and for many more to come. For being an amazing friend, wife, mother, teacher, leader, entrepreneur, philanthropist... for inspiring so many people around the world and being such a powerful voice for education. I am proud to watch you grow into the most amazing human being... and I am so lucky that you help me grow too, and for being next to me. Always. Forever. Love you. _ Zahvaljujući tehnologiji i danas na ovako bitan dan uspevam da budem deo porodičnih aktivnosti i slavlja. I uvek mi je čudno da putem društvenih mreža čestitam rodjendane, nikako da se prebacim na tu novu generaciju, ali eto, danas mi uopšte to nije čudno. Na sva zvona slavim rodjenje moje najveće ljubavi, moje inspiracije i podrške. Slavim sve ono što jeste, sve ono što će biti i želi da bude. Divna majka, žena, prijatelj, preduzetnik, filantropa, učitelj, lider.... toliko mnogo uloga a uvek u svemu ljubav. Ponosan i zahvalan sto si sa mnom. Što se svake godine podmladjujemo i rastemo u isto vreme. Volim te!

A post shared by Novak Djokovic (@djokernole) on Jun 17, 2018 at 9:17am PDT