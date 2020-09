Ellen DeGeneres pokušava spasiti narušeni imidž u javnosti: 'Dogodile su se stvari koje se nikada nisu smjele dogoditi'

Novu sezonu svog popularnog talk showa, američka voditeljica Ellen DeGeneres započela je sa isprikom javnosti uz priznanje da su se u emisiji čiji je glavni protagonist 'dogodile stvari koje se nikada nisu smjele dogoditi'

'Ovo shvaćam vrlo ozbiljno i želim reći da mi je jako žao ljudi na koje je to utjecalo', izjavila je DeGeneres dodavši kako je istraga radnoga okruženja dovela do 'potrebnih promjena', a tri vodeća producenta emisije nedavno su otpuštena zbog tvrdnji o nedoličnom ponašanju.

Prvu epizodu nove sezone svog talk showa DeGeneres je otvorila u tipičnim komičnim tonom, izjavivši u kameru: 'Ako me gledate jer me volite, hvala vam. Ako me gledate jer me ne volite, dobrodošli' kroz stisnute zube i s dozom sarkazma rekavši kako je imala 'sjajno ljeto'.