Ella Dvornik: 'Ja sam kćer Dina Dvornika, ali radim nešto svoje'

Blogerica je progovorila na temu majčinstva, vjenčanju sa zaručnikom Charlesom Pearceom, savjetima njezine mame Danijele koje on ne voli, ali i tome želi li i kada još jedno djete. Ella Dvornik otvoreno je pričala i o tati, kralju funka Dini Dvorniku, ali i depresiji

Nema ništa protiv toga da rodi još jedno dijete i to što prije. 'Ja bi da se rijesim toga odmah. Ako prođe previše vremena, onda će mi biti teže jer ću se taman ufurati u drugi ritam. No, ne forsiram to i sada uživam u tome da opet mogu nositi stare traperice!', ističe Ella. Progovorila je i o svom vjenčanju: 'Mi smo se zaručili prije tri godine. Sada što više vrijeme prolazi to mi je manja želja, na kraju ću samo otići kod matičara. Kako život donosi neke druge troškove, trazmišljaš da je možfda bolje otići na medeni mjesec nego napraviti veliku svadbu'.