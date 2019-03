Elis Lovrić opet oduševljava, poslušajte pjesmu s Dore na labinjonskoj cakavici

Prisustvovati koncertu Elis Lovrić je kao utonuti u more oluje, smijeha i mira, zajedno. A kad se tome doda i premijerno prikazan video spot – doživljaj je potpun

Ova svestrana i nagrađivana umjetnica, akadamsku glumica i multijezična kantautorica pjeva na svom 'vilenjačkom' jeziku – labinjonskoj cakavici. Ljepotu ovog iznimnog govora Elis razotkriva slušateljima diljem Hrvatske, ali i šire, od Italije, Poljske, Egipta do Brazila. Nastupom na ovogodišnjoj Dori, iako pomalo neočekivana, s pjesmom 'All I Really Want' iznenadila je i oduševila sve, stoji u priopćenju. Kritičari i publika danima su pričali o posebnoj umjetnici i izvanserijskoj pjesmi koja se našla među kandidatima.

Elis je pjesmu 'Se ca još željin' predstavila na druženju u Zagrebu, u zanimljivom prostoru Studija Smijeha u centru grada. Na zatvorenom druženju s medijima i najbližima, osim predstavljanja nove verzije pjesme i video spota, polusatnim koncertom uvela je sve u taj svoj čudesan svijet, 'Elis svijet'.

'Da mi je netko rekao da ću u svom spotu glumiti s mamom, ne bih mu vjerovala. A da će mi mama k tome dati još i crvenu haljinicu, kao simbol ostvarenja mojih zamisli i djelića sna, e pa rekla bih mu da je ''nopaka storen''. A upravo se to dogodilo! Zahvalna za podršku koju sam dobila od struke i publike na Dori, osjetila sam potrebu zaokružiti sve to u jednoj večeri i podružiti se s dragim ljudima uz spot, pjesmu, priču, a nakon toga i uz istarske delicije koje su zaokružile ugođaj. Predivan prijem i reakcija publike kakvu samo poželjeti možeš izvukli su iz mene onaj isti gušt s kojim pišem i skladam kad sam sama u sobi na svom tabureu. S istim žarom s kojim sam kao mala željela gitaru, sanjala glumu, film, poeziju, pjevanje, sviranje... s istim žarom radim i dalje, jer je to moj put koji sam prepoznala kad sam napisala svoju prvu pjesmu na labinjonskom: 'Tić'. Zvala se 'I Found My Way' i uistinu otkrila mi je moj put', komentirala je Elis.