El Records predstavlja nove singlove i najavljuje koncerte svojih izvođača

Izdavačka kuća za mlade bendove El Records objavili su dva videospota od benda Slanci i kantautorice Wilhelmine Agnes kojima najavljuju svoje autorske albume

Wilhelmina Agnes umjetničko je ime djevojke Ines Turšić koja singlom 'Crystal eyes of yours' najavljuje album pod nazivom State of mind. Videospot je snimljen u režiji Doringa, sve traženijeg autora videospotova na sceni. Hipnotizirajući stihovi i atmosfera singla najavljuje uzbudljiv album koji izlazi u svibnju. O singlu Wilhelmina kaže:

'Pjesma govori o dvoje ljudi koji traže svoje mjesto pod suncem, svoju sretnu točku u kojoj će moći ispuniti svoj puni potencijal, no uvijek nailaze na zatvorena vrata'.