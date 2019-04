Duhovno nadahnuti Krankšvester predstavili novi singl i spot 'Slava'

Nakon što su nanizali seriju višemilijunskih hitova sa svog četvrtog albuma (Gaber, Zli Kurac, Dubai, Šta ti znaš o tome, Retardirana), napunili zagrebački Dom sportova te obišli gomilu gradova i festivala, ekscentričan dvojac Krankšvester izbacio je novi singl i spot 'Slava', mjesec dana prije nastupa na Sea Staru u Umagu

Ono što je unazad dvije godine u publici izazivala ultimativna party himna 'Gaber', do otvorenja festivala 24. svibnja s lakoćom bi mogla postati 'Slava' koja već prvi dan hvata opasne brojke pregleda i shareova na društvenim mrežama u svom jurišu na pravu viralnu eksploziju.

S obzirom da su u vjersku tematiku dosad ulazili samo ovlaš, 'Slava' je odmak od njihovog prepoznatljivog rukopisa, ujedno i „vjerojatno prva kršćanska hard bass pjesma" kako ju sami opisuju. Veliki stilski zaokret objasnili su riječima: 'Načuli smo da je repanje o vjeri in pa smo odlučili slijediti taj trend i provjeriti ima li novca u eksploataciji religije ili je to nešto od čega se mogu financijski okoristiti samo popovi koji sišu tu proračunsku sisu'. U spotu koji je režirao Marko Dalić iz Red Eye Visiona pojavljuju se likovi Marije i Isusa, a osim vjerskih, video obiluje brojnim glazbenim i filmskim referencama poput one na kultni Kubrickov film 'Paklena naranča'.



Namjerno tempiran izlazak tik prije Uskrsa već je djelomično prepoznat kao provokacija, no Sett i 3ki Stil poručuju: 'Ne, ovo nije provokacija niti nam je namjera vrijeđati vjernike, a ako se netko uvrijedi, nek' se jebe. Ovo je samo pjesma o Isusu i ništa više od toga. Isus je javno dobro i nije u redu da ga privatiziraju samo oni koji ga koriste za promicanje vlastitih ciljeva. Mi smo ga nakratko posudili i širimo poruke mira i ljubavi. Kao i inače. A oni koji u ovome vide sprdačinu, također bi trebali kulturno odjebati jer ovo što smo mi napravili je samo pjesma'.



Uz paklene Švestere, u umašku Stella Maris lagunu stiže senzacionalni hip hop kolektiv Wu-Tang Clan i to u punoj postavi, a pridružuju im se i Vojko V, High5, Fox, Hazze, Buntai, Smoke Mardeljano. Jake ženske snage predstavljaju R&B trap jazz zvijezda IAMDDB i techno boginja Nina Kraviz, dok papa Sven Vath predvodi elektronsku selekciju koju čine Enrico Sangiuliano, Ilario Alicante, Mahmut Orhan, Petar Dundov, DJ Jock, Lawrence Klein i Unique. Nedavno potvrđeno Hladno pivo pravo je punk rock osvježenje za start ljetne sezone, a u narednim tjednima bit će otkriveno i još imena. Kompletan raspored izvođača po danima može se pronaći na www.seastarfestival.com.



Na točno mjesec dana do otvaranja festivalskih vrata u srijedu 24. travnja u 10:00h starta jedinstvena ponuda jednodnevnih ulaznica po nevjerojatnoj poklon cijeni od 149 kn i uštedu od čak 40% od finalnog iznosa! Akcija službeno traje samo 24 sata, ali po iskustvu iz prethodnih godina može se očekivati da će ulaznice po poklon cijeni biti razgrabljene za samo nekoliko sati! Osim jednodnevnih, u prodaji će se naći i jednodnevne VIP Gold ulaznice po 400 kn. Festivalske ulaznice po cijeni od 259 kn, uz uštedu od 35% od konačne cijene, te festivalski VIP Gold ulaznice po 750 kn mogu se kupiti na prodajnim mjestima i online u sistemima Ticketshop.hr i Entrio te na seastarfestival.com. Sea Star festival održat će se 24. i 25. svibnja u predivnoj laguni Stella Maris u Umagu, uz Welcome Party 23. te Closing Party 26. svibnja.