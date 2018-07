Drama Novaka Đokovića u Wimbledonu nakon podrške iz Hrvatske

Izjavom kako bi volio da Hrvatska osvoji Svjetsko nogometno prvenstvo u Rusiji, uoči četvrtfinala Hrvatske i domaćina prvenstva, Novak Đoković izazvao je gnjev svojih sunarodnjaka, među kojima se našlo i onih koji su ga zbog toga nazvali idiotom. S druge strane granice, podrška Noletu sve je jača, a nakon Ivana Rakitića uspjeh na Wimbledonu poželjela mu je i jedna strastvena navijačica naše nogometne momčadi čijoj se podršci vjerojatno nije nadao

'Noletu prije svega kapa do poda. Da budem iskren, u Wimbledonu navijam za njega i volio bih da i on stigne do finala, da imamo zajedno veliki dan u nedjelju', rekao je Rakitić pa nastavio.



'Mislim da smo prije svega ljudi i to što je nekad bilo moramo na jedan pozitivan način probati zaboraviti i ostaviti iza sebe. Za mene je Nole fantastičan i velik kao sportaš, a još veći kao čovjek', rekao je Rakitić prisjetivši se njihovog susreta u Miamiju.



'Želim mu svu sreću i ako može slaviti u Wimbledonu, slavit ćemo uz njega', uputio je srpskom tenisaču podršku iz Moskve Rakitić.



Nakon Rakitićeve konferencije za novinare, Novak Đoković dobio je još jednu veliku podršku iz Hrvatske, kojoj se vjerojatno nije nadao.



'Novaku Đokoviću, velikom čovjeku i sportašu, od srca želim ulazak u finale Wimbledona. Čast mi je da sam ga imala prigodu osobno upoznati u našem Umagu', stoji u poruci koju je na svom Facebooku objavila hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović.