Dosadili mu tračevi: Brad Pitt napokon progovorio o svojim navodnim ljubavnim vezama

U najnovijem intervjuu, kojeg je dao za The New York Times, Brad Pitt napokon se osvrnuo na glasine o svim ženama sa kojima su ga povezivali od 2016. godine, otkako se rastao od Angeline Jolie

'Naravno da ne mogu u potpunosti izbjeći, no kada mogu ne čitam. Doista ne znam s koliko su me žena povezali posljednje dvije ili tri godine i niti jedna od tih priča nije bila istinita. Možda je tu i bilo nečega, no to vjerojatno nije značilo ništa', izjavio je Brad Pitt, čije se ime od razvoda s Angelinom Jolie povezivalo s profesoricom Neri Oxman, dizajnericom nakita Sat Hari Khalsa, ali i glumicom Alijom Shawkat.