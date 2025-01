Donald Trump rasplakao Selenu Gomez; slomila se u emotivnom videu

PONOVNO 'IN'

Naime, suze su reakcija na politiku novoizabranog američkog predsjednika koji je odlučan da imigrantima u Americi stane na kraj.

Kako je i ranije najavljivao, Donald Trump odlučan je u akciji da zaustavi dolaske migranata u SAD pa je tako, prema podatcima koje je objavio BBC, proteklih dana došlo do masovnih uhićenja. U subotu je došlo do 286 uhićenja, do 593 uhićenja u petak te 538 uhićenja u četvrtak.