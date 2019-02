Dominirale su žene: Cardi B ispisala povijest, slavile i Kacey Musgraves i Lady Gaga

Childish Gambino i njegov video album 'This Is America' i country pjevačica Kacey Musgraves najveći su pobjednici ovogodišnje dodjele najprestižnijiih američkih glazbenih nagrada Grammy koju organizira NARAS, američka Akademija za diskografsku umjetnost i znanost

- Album godine: Kacey Musgraves, 'Golden Hour'

- Najbolja snimka godine: Childish Gambino, 'This Is America'

- Pjesma godine: Donald Glover (Childish Gambino) i Ludwig Goransson 'This Is America'

- Najbolji novi izvođač: Dua Lipa

- Najbolji glazbeni video: Childish Gambino, 'This Is America'

- Najbolji rap album: Cardi B, 'Invasion Of Privacy'

- Najbolji rock album : Greta Van Fleet, 'From the Fires'

- Najbolji vokalni pop album: Ariana Grande, 'Sweetener'

- Najbolja pop duo ili grupna izvedba: Lady Gaga et Bradley Cooper, 'Shallow'

- Najbolji album urbane suvremene glazbe: The Carters (Jay-Z et Beyoncé), 'Everything Is Love'

- Najbolji album R&B glazbe: H.E.R., 'H.E.R.'

- Najbolji album alternativne glazbe: Beck, 'Colors'

Nagrade Grammy dodijeljene su u 81 kategoriji, a svečanosti je prisustvovala i bivša prva dama SAD-a Michelle Obama. Svečanu dodjelu nagrada vodila je pjevačica Alicia Keys. Ona je prva žena u posljednjih 14 godina kojoj je povjerena ta dužnost. Posljednja voditeljica Grammyja bila je Queen Latifah 2005. godine, a nakon nje su dodjelu vodili samo muškarci.