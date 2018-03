Dirljiva poruka Fani Stipković: 'Naučila si me da volim bezuvjetno'

Rijetki su trenuci kada smo zajedno, opet...rijetki su, odnosno nepostojeci trenuci kada nismo zajedno. Naučila si me da volim bezuvjetno, da tražim dobro u svakome i svemu i da svojim osmijehom mijenjam dan. Naučila si me da bogatsvo leži u svemu onome nevidljivom, u kvalitetama koje izgradimo i nosimo u nama samima, a ne u onome sto pokazujemo na van. I upravo zato, uvijek sam te smatrala najbogatijom osobom koju poznajem i svojim uzorom. Zbog tebe sam sve ono sto jesam danas i zbog toga ti hvala. Sretan ti rodjendan majčice moja! ❤️ ——————————————————————————— There are not many moments when we are together, but again...we know that we are always ‘together’. You have taught me to love unconditionally, to seek good in everybody and everything and to use my smile to change my day. You have taught me that the ‘richness’ lies in all that is invisible, in the qualities we build and carry within ourselves, not in what we show on the outside, or anything material. And for that very reason, I always considered you the richest person I know and my role model. Because of you I am who I am today and for that thank you. Happy birthday my beautiful Mom! 🤗 Feliz cumpleaños Mami 💫 • • • • • • ——————————————————————————— #fanitv #family #mom #mommyandme #happy #happytime #unconditional #love #forever #tv #journalist #producer #madrid #spain

