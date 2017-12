Deset istinitih teorija zavjera dostojnih Foxa Muldera

Od tajnih eksperimenata nad siromašnim radnicima, preko lažiranja istraživanja zbog kojih je umrlo na stotine tisuća ljudi do tajnih operacija koje su pokrenule domino efekt današnjeg kaosa na Bliskom istoku, autorima Dosjea X ne nedostaje inspiracije iz stvarnog života.

No ako zanemarimo Mulderovu fascinaciju izvanzemaljcima, ima li istine u ostalim, više 'zemaljskim' teorijama zavjera?

Teorije zavjera bile su izrazito popularne u devedesetima i Dosjei X savršeno su ulovili duh vremena, te je serija postala jedan od najvećih kulturnih fenomena današnjice. Serija se ponovno vratila, čini se, u savršenom trenutku. Internet je preplavljen raznim teorijama zavjera koje variraju od mogućih do potpuno suludih (ako se pokaže da je zemlja ravna i da je tu činjenicu nadvlada ljudi guštera čuvala u tajnosti stoljećima ćemo se ispričati), ali jedno je sigurno – trenutak je kao stvoren za Fox Muldera.

Cilj projekta bio je otkriti način kontrole ljudskog ponašanja, a sastojao se od drogiranja nesvjesnih subjekata, torture, lišavanja osjetila, produljenih razdoblja nesanice i verbalnog zlostavljanja. Godinama se sumnjalo da CIA radi eksperimente nad studentima, bolesnicima i zatvorenicima, no raspon i neljudskost samog programa javnosti je otkrivena tek 1973. godine.

Dugo se nagađalo, sve do smrti tadašnjeg ministra obrane Roberta McNamare , da je incident zbog kojeg je SAD nepovratno ušao u rat s Vijetnamom u potpunosti izmišljen. McNamara je na samrti sve priznao. Okršaj američke ratne brodice Maddox i vojnih jedinica sjevernog Vijetnama koji je doveo do smrti tisuća vojnika s obje strane i nekoliko stotina tisuća civilnih žrtava nikada se nije dogodio. Vijetnamci nisu pucali prvi niti uopće, ali pucanj u prazno s brodice bio je dovoljan motivator domaće populacije za daljnje krvoproliće.

Napokon izvanzemaljci! Donekle. Scijentologija je religija koja propovijeda da je Xenu , diktator galaktičke konfederacije, prije 75 milijuna godina na Zemlju poslao bilijune svojih podanika, strpao ih u vulkane i uništio hidrogenim bombama, a da bi njihove duše do danas činile zlo ljudima iz obijesti. Scijentolozi su sedamdesetih bili ljuti što ih javnost ne doživljava ozbiljno kao i religije koje propovijedaju da je ljude prije šest tisuća godina iz pepela stvorilo svemoćno nebesko biće. Kako bi ispravili tu nepravdu nisu krenuli s agresivnim PR kampanjama da poprave imidž, nego su u duhu etabliranih religija odlučili da je najbolje uništiti sve zapise i kritičare koji negativno govore o njihovim vjerovanjima.

Hitler je iz pokušaja atentata izašao tek s manjim ozljedama. Kada su časnici saznali da je Vođa preživio, počeli su paničariti. Nekoliko je izvršilo samoubojstvo, ostali su pokušali pobjeći, no izdao ih je general Friedrich Fromm nadajući se oprostu. Smaknut je streljanjem godinu dana kasnije. Ipak, pokazali su mu malo poštovanja. Izdajnici su inače bili smaknuti gušenjem na kuki za vješanje mesa.

Ok, sve industrije vole muljati ili u najmanju ruku umanjivati negativan utjecaj njihovih proizvoda na zdravlje ljudi. Teoretičari zavjera često pokazuju prema državi kao negativcu koji tajno truje svoje građane i to se znalo pokazati istinitim u više slučajeva. Određene industrije, poput azbestne ili duhanske, također su tajile istinu o štetnosti svojih proizvoda, no tko bi posumnjao u slatku malu industriju šećera?

Pedesetih godina prošlog stoljeća predstavnici industrije obilno su financirali znanstvena istraživanja o povezanosti prehrane i srčanih udara, te navodili znanstvenike da umanje utjecaj šećera na bolesti srčanog sustava. Ipak, netko je morao biti kriv, pa su kao žrtveno janje odabrali zasićene masti, nešto čime su se ljudi hranili stoljećima.

Gojaznost je u međuvremenu postala najopasnija epidemija s kojom se zapadna civilizacija susreće u 21. stoljeću, a srčane su bolesti najčešći uzrok smrti. Financiranje lažnih istraživanja nije stalo pedesetih godina. Industrija i određene tvrtke kontinuirano su sponzorirale znanstvenike koji su umanjivali značaj šećera na zdravlje. Tek nedavno se pokazalo kako su ta istraživanja lažirana i da je šećer jedan od najvećih ubojica na Zapadu.

10. Među nama nema nacističkih znanstvenika koji bi mogli uništiti svijet