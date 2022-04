Dean Dvornik pokazao kako se snalazi kao vozač kamiona na američkim cestama: 'Evo ovo je kamiončić koji ću sad voziti'

Splitski glazbenik Dean Dvornik 2019. godine otišao je u Ameriku, u kojoj je nekoć živio, i tamo počeo raditi kao vozač kamiona. I dok zarađuje za kruh vozeći se američkim cestama glazbu ipak ne zapostavlja

Već dvije godine 57-godišnji Dean Dvornik živi u SAD-u gdje radi kao vozač kamiona. Povremeno sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama podijeli koju crticu iz svoga života 'preko bare', a sad je objavio na Facebooku kratki video u kojem je pokazao vožnju kamionom, i to na ruti iz savezne države New York prema Chicagu.

'Evo ovo je kamiončić koji ću sad voziti. To je semi truck... I sada idemo na autocestu', rekao je poznati Splićanin u kratkom videu.

'U Ameriku sam otišao 1987., a vratio se 1993. Slučajno se dogodilo da sam ponovo dobio zelenu kartu 2019., malo prije pojavljivanja koronavirusa. Moja adresa je u gradu Addisonu u Illinoisu, nedaleko od Chicaga. Ne da me nije sramota zbog toga što sam vozač, već sam na to i ponosan i sad kad se vratim, čeka me novi kamion u firmi Midwest freight express mojih prijatelja Bošnjaka, braće Livadić. Dok vozim, ne slušam glazbu, prepustim se mislima, a kad je gužva, i oprezu. Glazbu stvaram u slobodno vrijeme jer i tamo imam studio sličan ovom u Splitu', rekao je Dean u razgovoru za tportal prošle godine.

Dvornik je već živio u Chicagu. Kao tinejdžer ondje je proveo sedam godina, a u tom gradu žive njegova kći Arijana i sin Boris iz drugog braka. Najstarija kći Dea živi u Berlinu, još jedna kći, Andrea, živi u Zadru, a u Splitu je ostala supruga Ivania, profesorica engleskog jezika, i njihov sedmogodišnji sin Marvin.