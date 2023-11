Danijela Dvornik: 'Znao je da će popiti batine, ali se ipak potukao zbog mene'

Udovica Dine Dvornika odavno je krenula putem kojim je krenula i njezina kći Ella, i postala influencerica na društvenim mrežama. Sve njezine objave službeno prati brojka od gotovo 110 tisuća ljudi, no tu su još i tisuće i tisuće onih koji pozorno prate, čak i komentiraju, no ne žele i službeno pratiti profil Danijele Dvornik .

'Znate što, što više upoznajem muškarce, to više volim Dina. Ljubav prema njemu nikad nije bila upitna pa i sada kada ga nema. Bez obzira na moj stvarno ispunjen i miran život, prožet svim onim malim stvarim koje me vesele ima dana kada me neki događaji izbace iz kolosijeka.

I tako, dok sam polagano hodala obalom do trajekta, u nekom pubu na kolodvoru treštala je glazba, čini mi se 90-ih i baš kad sam se približila tom mjestu začula se 'Afrika'! Ne mogu vam opisati kakvi su me osjećaji preplavili u tom trenutku. Ljudi su unutra plesali, i meni je došlo da uđem unutra i bacim se u trans, ali nisam mogla jer bi zakasnila na trajekt.

On je tu... trešti iz zvučnika, daje m neki znak (ja to tako volim sebi objasnit, osim toga, on je znao za života da ga se neću moći okanit i da hoću i to mi je tako slatko). Kao da osjeća moju ranjivost u tom trenutku pa mi šalje poruku: 'tu sam, sve će biti ok'.