Danijela Dvornik o kućama: 'Između modernih, betonskih sa staklenim stijenkama, bazenima i sterilnim namještajem, biram stare ljepotice koje odišu romantikom i pričaju svoju priču'

Između onih modernih, betonskih sa staklenim stijenkama, bazenima i sterilnim namještajem, ja biram ove stare ljepotice koje odišu romantikom starih vremena i pričaju svoju priču. Toliko su lijepe da se u svakoj mogu zamisliti. Gotovo svakoj bi vratila dašak novog života iako bi mi uvijek prolazile slike moga djetinjstva,puno poznatih mirisa lavande i ružmarina, ustajalog mirisa konobe I bačava, slike uredno poslaganih staklenki višanja , oraha, bajama na užeglom suncu koje će ih pretvoriti u najslađe likere. A gore na najgornjoj teraci, ležale bi se smokve i čekale da ih sunce osuši i pretvori u delikatesu. Možda onu sirotinjsku ali nema ništa bolje od suhe smokve i malo oraha kad padne cukar. . Tamo iza kuće, rastu 2 stabla limuna i jedna naranča. Jer što je kuća u ovom podneblju bez limuna i naranče? Kad dođu prijateljice u goste servira se domaći limuncello, naravno. I sve je tako opušteno I usporeno, a opet skladno i šarmantno. Puno neke nevjerojatne topline.