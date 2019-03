Damir Kedžo: 'Ljudi me prate prvenstveno zbog mog pjevanja i ne moram se kompromitirati na druge načine'

Ova godina nije mogla bolje početi za njega. Pobjeda na Zagrebačkom festivalu s pjesmom 'Srce mi umire za njom' dala je Damiru Kedži vjetar u leđa za daljnju glazbenu karijeru, a od ove subote kreće nova avantura. Bit će jedan od 11 parova koji će se natjecati u showu na Novoj TV - 'Ples sa zvijezdama'. Jedan od najperspektivnijih mladih glazbenika za tportal je govorio o svojim talentima, samokritici i kritici te publici

U dosadašnjoj karijeri otpjevao je brojne hitove i osvajao nagrade za vokalne interpretacije u Hrvatskoj i inozemstvu. Okušao se i u glumi, bio je dio mjuzikala 'Mamma Mia', 'Footloose', 'Pacijenti' i 'Sušak, Sušak' te osvojio Nagradu hrvatskog glumišta za ulogu u mjuziklu 'Crna kuća'. U veljači je Damir Kedžo počeo igrati u riječkom HNK-u te ga možemo vidjeti u novoj ulozi u adaptaciji velikog hita s Broadwaya, 'Sunset Boulevard'. Sada ga čeka novi izazov. Mjuzikl, gluma, pjevanje, sad plešete... Koje još talente skrivate? Ne znam kuhati. Ako bude neko kuharsko natjecanje ili ono u pospremanju kuće, u takvom obliku showa sigurno me nećete vidjeti. (smijeh) Jako volim plesati i to je razlog zbog kojeg sam u ovom showu. Mislim da, za razliku od pjevanja ili bilo koje druge stvari u životu, nisam samokritičan. Znači, boli me briga kako to izgleda. Kad imaš takav stav, puno je lakše raditi. Cijeli ovaj proces, baš zato što nemam kočnicu i ne mislim 'joj, grozan sam', nego sam posve opušten, pao mi je lakše od bilo kojeg do sada. Htio sam naučiti profesionalno plesati jer ću to kasnije sigurno moći iskoristiti u privatnom i poslovnom smislu.

Kako to pjevač s takvim vokalom tako razmišlja? Mislim da su svi ljudi koji su u nečemu dobri upravo takvi jer su samokritični. Zato puno rade na sebi. I danas imam nastupe na kojima nisam zadovoljan sobom i mislim da je to jedini put da se ide naprijed. Ako ti je sve dobro, nema ni mjesta da ideš naprijed, za napredak. Postoje dani kad se probudim i kažem: 'Danas mi je grozan dan, loše pjevam, odustat ću od pjevanja', ali onda mi za dva sata sve to prođe. Znači, doza samokritičnosti mora postojati u bilo kojoj vrsti posla ako ga radiš sa srcem. To znači da imaš odgovornost. Što očekujete od showa? Očekujem vrhunsku zabavu jer smo svi brzo postali jako dobri, bliski. Nemam natjecateljskog duha u smislu da sam nabrijan na pobjedu jer sam se kroz festivale naučio da ne razmišljam o tome nego da se u tih minutu i pol moja partnerica i ja fokusiramo i damo sve od sebe. I pritom ne zaboraviti guštati. Bio sam prošli tjedan na probi salse, koja mi nije ležala, ali kad shvatiš da si je 'ulovio', da više ne brojiš dok plešeš, nego samo ide, bio sam kao u sedmom nebu.

Kakve plesove volite? Ča ča ča i salsa su mi vrh. Ono što mi se čini da će mi biti izazov standardni su plesovi jer zahtijevaju puno kontrole i pravilnog držanja, a budući da imam skoliozu, jako teško se mogu ispraviti. Ono što me posebno veseli je paso doble jer je dramatičan, pun ekspresije, kakav sam i sam. Mislim da će mi to dobro leći. Kako ćete plesne usklađivati s glazbenim probama te ostalim aktivnostima? Imam Snježanu Radočaj, super menadžericu koja to sve skupa 'hendla', pa mi je zahvaljujući njoj i cijelom timu puno lakše. Da sve to moram sam, ne znam kako bih. Ovako se ujutro probudim, pogledam u kalendar i samo obavljam, rješavam jedno po jedno.

Što trenutno radite po pitanju glazbe? Album je skoro gotov, a bit će objavljen kad budemo spremni. Imamo još nekoliko pjesama za snimanje i nadam se da će to biti pred ljeto ove godine. Svakako izbacujem plesni singl jer sam pjesmom 'Šuti' naglasio da želim ići u tom smjeru. Moji koncerti su do sada bili balade i brze pjesme, koje su bile coveri, a sad to želim promijeniti i želim da moje pjesme budu bržeg ritma. Tko je vaša publika? To su pretežno žene od sedam do 77 godina koje povuku svoje dečke ili muževe pa me i oni krenu slušati. Jako sam sretan zbog toga.