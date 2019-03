Gledatelji presudili: 'Zvijezde pjevaju' napustili su Krešimir Macan i Antonia Šerić

Nakon spektakularne prve epizode emisije ‘Zvijezde pjevaju’, gledatelji su s nestrpljenjem iščekivali nove glazbene poslastice zanimljivih kandidata. Osam parova večeras je svojim izvedbama pokušalo osigurati ostanak u showu, a na koncu jedan od njih ipak otišao kući

Pod trećim rednim brojem nastupili su Ella Dvornik i Goran Bošković s pjesmom ‘My baby just cares for me’. Ovoga puta Ellu su iz publike bodrili mama Danijela Dvornik i suprug Charles Pearce, a mlada blogerica novom izvedbom nije kiksala već se itekako skoncentrirala na nastup. Ella je pokazala zavidno znanje kada je u pitanju glazba i pokupila velike ovacije publike.

Nakon Macana i Tonke, vrijeme je došlo i za Krešinu i Ivaninu interpretaciju soul hita 'Soul man'



Pretposljednji natjecateljski par, Frano i Žanamari, našao se u žanru swinga zapjevavši Fly Me To The Moon.



Soul izvedbom pjesme 'Ain't No Mountain High Enough', Ashley i Bojan priveli su kraju večerašnju vatrenu borbu glasovima. Remi se zahvalila back vokalima koji su izvukli par u svakom refrenu, dok je Danijela pozdravila Ashleyn trud i njezine predivne kristalne visine.