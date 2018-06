Chui: Glazbeno osvježenje na domaćoj sceni kakvo smo dugo čekali

Sastav koji čine prekaljeni glazbenici okušani u eksperimentiranju i improvizaciji, ali željni uzbuđenja izvan jazza - prava su glazbena poslastica, jedna od najzanimljivijih i najkvalitetnijih postava domaće ne samo jazz, nego cjelokupne glazbene scene. Chui je pažnju novinara i publike osvojio na samom početku djelovanja, a od tada su snimili četiri albuma. Kolege o njima pričaju samo u superlativima, a publika ih obožava. Pred sutrašnji koncert na krovu Muzeja suvremene umjetnosti pričali smo s Tonijem Starešinićem, klavijaturistom i liderom grupe

'THIRD SUN FROM THE STONE'

Za početak, zašto Chui. Na svahiliju to znači leopard, no kako to da ste se odlučili baš za takvo ime?

Veliko ste osvježenje na sceni, jedinstveni ste, albumi su vam hvaljeni. Kako objašnjavate toliku zainteresiranost ljudi za vašu glazbu/koncerte? Jeste li zadovoljni svojom pozicijom na sceni?

Čudno je kako je sve to ispalo tako, moja teorija je da se spojila glazba koja je zakoračila van klasičnijih, hermetičnijih jazz, jazz fusion okvira i otvorila se puno više prema rocku i elektronskoj glazbi i naša upornost odnosno kontinuirani rad i nastojanje da se preko izdavača i svima dostupnih internet kanala ta glazba predstavi publici. Jer glazbi uvijek treba dati priliku, a i ljudima treba dati priliku da čuju glazbu. Za to su naravno najbolji koncerti kad se dešava erupcija energije prema publici na koju oni ne mogu ostati imuni pa makar nikad prije nisu slušali takvu glazbu. Jer glazba je energija i emocija, glazba nisu opisne fraze, razne ladice i raznorazne teorije. Kad idete prvi put na koncert nekog benda kojeg niste nikad slušali zaboravite sve što su vam rekli o tom bendu, samo dođite otvorite uši i dušu i ako se budete osjećali dobro to je to, komunicirate s glazbenicima, oni vas hrane energijom, a ne zaboravite da povratnom reakcijom i vi njima dajete dodatni impuls. I odjednom imate novi omiljeni bend. Koji stil sviraju? Totalno nebitno. Mislim da je to ono što se desilo Chuiu. Tako da smo prezadovoljni svojom pozicijom na sceni.

Tko je sve utjecao na vaš stil glazbe?

Početni snažniji utjecaj su svakako imali Booker T. & MG's, Santana, Credence Clearwater Revival, Dizzy Gilespije, Isaac Hayes, to je bilo još krajem osnovne škole, na fakultetu su totalnu dominaciju postavili Miles Davis i King Crimson, danas su to mnogi suvremeni glazbenici koji su odrasli na prije spomenutim utjecajima. Trenutno su to možda najviše Chicago Underground Duo kao predstavnici amerčkog zvuka i Fire! kao predstavnik europskog zvuka. Definitivno su me obilježili i Medeski Martin & Wood ispred kojih smo imali čast nastupiti kao predgrupa na Zagreb Vip Jazz Festivalu. Od novih klavijaturista svakako bi istaknuo Patricka Mullera koji je u Zagrebu nastupio kao dio Erik Truffaz Quarteta i Adama Benjamina koji je isto nastupoo u Zagrebu kao dio Dave Douglas Keystone sastava. Fire! i Chicago Underground smo imali i nekoliko puta priliku slušati u Zagrebu. Eto mnogi nikad nisu čuli za te fantstične sastave. Chicago Underground ima i skladbu nazvanu Zagreb naravno posvećenu Zagrebu.