Carla Bruni otkrila kako je upoznala predsjednika Sarkozyja pa ispričala pikanterije iz njihove spavaće sobe

Iako je njihov spoj na slijepo zapravo bio pomno smišljen i dogovoren, prvi susret nekadašnje manekenke Carle Bruni i tadašnjeg predsjednika Nicolasa Sazkozyja bio je prema riječima zgodne i visoke brinete - sudbinski

Zgodna Talijanka tada je otkrila da ju je s u to vrijeme francuskim predsjednikom Nicolasom Sarkozyjem upoznao zajednički prijatelj Jacques Seguela. Bilo je to 2007. godine, a Carla od tog susreta nije očekivala ništa spektakularno.

'Bila je to ljubav na prvi pogled. Nikad nisam mislila da će mi se nešto tako dogoditi u 40-ima, to je ludo i zapravo sam sretna da se sve tako odigralo', rekla je bivša manekenka i supermodel Carla Bruni u svom posljednjem videointervjuu s nekadašnjom kolegicom Naomi Campbell.

‘Jacques je predložio tu ludu ideju da odemo na spoj na slijepo, no na koncu mi je rekao da je riječ o francuskom predsjedniku. Mislila sam da će doći da svojom suprugom, no došao je sam i bila sam ugodno iznenađena’, prisjetila se sada 52-godišnjakinja.

Ono što Carla nije znala je da su papiri za razvod od druge supruge Cecilije Attias i tadašnjeg predsjednika bili finalizirani. Sudbina je stvari postavila tako da je i Bruni u to vrijeme bila friško slobodna. Prekinula je dugogodišnji odnos s Raphaelom Enthovenom, s kojim ima 19-godišnjeg sina Aureliena.

Prilikom svog posljednjeg intervjua zgodna Carla bila je poprilično otvorena te je čak ispričala da je sa Sarkozyjem spavala već na drugom spoju.

‘Ne mogu vam to opisati, bila je to igra zavođenja i kao da su dvije divlje životinje puštene na slobodu’, rekla je te jasno dala do znanja da je u postelji bilo vatreno.