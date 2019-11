Čak ni Brie Larson nije dobila Disney+ servis gratis

Slavna 30-godišnja glumica Brie Larson u gostima kod Ellen DeGeneres priznala je kako nije pretplatnica novog servisa Disney +

'Nisam čak ni korisnica Disney+ servisa. No, planirala sam iskoristiti ovu priliku da ih pitam za to', rekla je uz smijeh Brie Larson.

'Čekam besplatni korisnički račun na Disney+ servisu. Imam mnogobrojne umjetničke uratke na tom servisu, poput jedne od mojih prvih uloga u filmu 'Right on Track'. To je bio originalni film na Disneyjevom kanalu. Oh, nostalgije', poručila je Brie Larson gledajući u kameru s lažnom ozbiljnošću.