Brunejski princ otkrio neviđenu fotografiju s ljepoticom hrvatskih korijena

Strijelac

Čak i ako ste legli u zoru, naći ćete vremena i snage za posjet prijateljima ili rodbini. Svojim zaraznim humorom razveselit ćete i one koji su u kiselom raspoloženju. Veselo raspoloženje pratit će vas do kasno u noć, no onima koji sutra rade silno bi veselje moglo zapeti u grlu.