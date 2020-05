Princeza popa Britney Spears najavila je izdavanje pjesme 'Mood Ring' koja je bila bonus na albumu 'Glory' iz 2016. i koju nitko osim kupaca u Japanu nije mogao do sad legalno čuti

Nakon što je objavila novu naslovnicu za album 'Glory' Britney Spears sad je najavila i izdavanje pjesme 'Mood Ring' za svjetsko tržište. Iako je od izdavanja albuma 'Glory' prošlo četiri godine, pjevačica ne namjerava raditi ništa novo, već se odmara.

'Ona se opušta. I ja mislim da je to dobro. Britney to zaslužuje. Naradila se kao nitko. Pa, ako želi izdati novi album – sjajno – no ako joj se to ne da, ne mora. Dala je svijetu puno. Ne vjerujem da trenutno postoje planovi za bilo što', rekla je Jamie Lynn Spears, sestra 38-godišnje pop princeze.