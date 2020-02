Branko Đurić Đuro otkrio kako započinje dan i što će biti s 'Top listom nadrealista'

Glumac, komičar i glazbenik godinama zabavlja publiku svojom bendom Bombaj štampa i predstavom 'Đurologija' koja obara sve rekorde gledanosti. Do sada je odigrao blizu 470 predstava, pred 300.000 ljudi. Branko Đurić Đuro ispričao je koje je sve poslove nekad prije radio i kakve nadimke ima

'Đuđi mi je nekako najviše legao. Bane me zove rodbina, a Đuro sam samo onako za širu upotrebu. Kad me netko na ulici zovne Đuro, baš se ne okrećem često, jer znam da je vjerojatno neki obožavatelj, koji će me možda i 'pridaviti'. Ali, kad me neko zovne Bane, onda se ukopam. Stanem, jer znam ili da je neka rodbina ili netko iz bivšeg susjedstva', priznao je.