Bosonog u gradu: Stjepan Hauser uživa na novoj destinaciji

Nakon osam godina gotovo neprekidnog nastupanja po cijelom svijetu dvojac 2Cellos odlučio je napraviti stanku. Luka Šulić se posvetio obiteljskom životu, a Stjepan Hauser uglavnom muzicira i odmara u rodnom kraju. Nakon niza fotografija i video snimaka svog sviranja te u društvu kolega, odlučio se maknuti u obližnje krajeve

'Sam sebe osvješćujem, radim na sebi, istražujem se. Moglo bi se reći da sam sa sobom imam psihoterapiju. Što si svjesniji sebe, to si manje izložen opasnosti da pukneš. A čini mi se, sve i da hoću ne mogu 'poletjeti' jer potječem iz najnormalnije radničke obitelji i to me drži na zemlji. Mislim, letim ja poput svakog umjetnika u mislima, ali to je taj kreativni dio, no popularnost me neće nikada 'odnijeti', to mi se ne može dogoditi', poručio je ranije Stjepan Hauser za Jutarnji list.