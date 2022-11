Bob Dylan ispričao se ogorčenim fanovima: 'To je bila pogrešna procjena i želim to odmah ispraviti'

Bob Dylan bio je primoran ispričati se zbog, kako je sam pojasnio 'pogrešne prosudbe', nakon što se pokazalo da je koristio takozvani 'autopen' ili stroj za automatsku reprodukciju potpisa na određenom broju primjeraka svoje nove knjige, premda su prikazani kao 'ručno potpisani'

No 2019. sam počeo patiti od teške vrtoglavice koja se nastavila i u pandemijskim godinama. Pojasnio je da mu je za pomoć pri potpisivanju trebalo najmanje pet suradnika, a to je bilo nemoguće u vrijeme dok je bjesnio virus.

Kazao je i da su ga pritiskali ugovorni rokovi te su mu suradnici savjetovali 'upotrebu autoolovke' te su ga uvjeravali da se u svijetu književnosti i umjetnosti takve stvari stalno rade.

'No to je bila pogrešna procjena i želim to odmah ispraviti. Surađujem s izdavačkom kućom Simon & Schuster i svojim partnerima da bismo to ispravili i izražavam najdublje žaljenje', napisao je.