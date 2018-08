Bivši zaručnik Sofiji Vergari ne da mira: Želi dijete koje će nositi njezine gene

Sofiju Vergaru dostižu duhovi iz prošlosti, točnije biznismen i producent Nick Loeb, s kojim je glumica prije četiri godine okončala vezu. Njih dvoje su u vrijeme dok su bili zaljubljeni zamrznuli dva embrija kako bi se osigurali za budućnost, no sudbina je zapisala drugu priču, pa se glumica u konačnosti udala za glumca Joeja Manganiella, a sada Loeb želi dijete koje će nositi Vergarine gene

Zvijezda 'Moderne obitelji', Sofia Vergara našla se u središtu medijske pozornosti nakon što je biznismen i producent Nick Loeb u prosincu 2016. sudu podnio zahtjev za zadržavanje prava nad embrijima, koje su Loeb i slavna Kolumbijka zamrznuli kada su bili u vezi. Njihova romansa trajala je od 2010. do 2014. godine, a biznismena kojeg poznanici opisuju kao 'arogantnog egocentrika koji ne prihvaća ne kao odgovor', očigledno je toliko pogodila Vergarina odluka o prekidu zaruka, da je glumici odlučio napakostiti kako god zna i umije.

LOOK DANA

Sud je Loebu dodijelio vlasništvo nad embrijima, ali čini se da ga to nije zadovoljilo. Odluka suda je da Loeb, iako ima vlasništvo nad embrijima, ne može bez glumičine suglasnosti koristiti iste te na taj način imati djecu koja će nositi Vergarine gene.

Njegovi poznanici opisuju ga kao 'veoma arogantnu osobu koja voli da je sve po njegovom' , a Loebov stari prijatelj izjavio je kako Vergarin bivši partner 'ima određeno zaleđe te kako je navikao na to da drugi odrađuju stvari za njega', nazvavši ga 'Arthurom'. Inače, Loeb potječe iz poznate obitelji koja posjeduje bankarsku dinastiju Loeb and Lehman.

Loeb se ranije za New York Times otvorio u intervjuu u kojem je progovorio o odrastanju i odnosu s ocem, inače bivšim veleposlanikom Sjedinjenih Američkih država u Danskoj, rekavši kako je 'otac često bio odsutan' te kako ga je zapravo odgojila dadilja.

Iako su njegove dvije bivše partnerice koje su u vezi s njim ostale trudne pobacile, Loeb tvrdi kako je protiv pobačaja još od svojih dvadesetih godina, no njegovi poznanici tvrde kako je slavni biznismen zapravo 'opsjednut Vergarom'. On je navikao imati sve što želi, a ona ga je ostavila. Drugi tvrde da Loeb na ovaj način iskorištava popularnost ne bi li promovirao sebe i svoj novi film.

'Sretan sam zbog Sofije što je konačno pronašla nekoga tko ju čini sretnom. Ja sam želio obitelj, nešto za što ona nije bila spremna te sam odlučio krenuti dalje', rekao je biznismen, no čini se kako nikoga nije uspio uvjeriti u to. Već su dva suda odbila njegov zahtjev, no čini se kako Loeb ne kani stati na tome.