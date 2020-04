Bivši ministar gospodarstva i poslovnjak Davor Štern te njegov bend Superstary u danima izolacije snimili su zanimljivu pjesmu 'COVID-19'. 'Korona je virus, najgori do sad’, od njega se čuvaj bio star ili mlad. Nije obična gripa kako misli ekipa', stihovi su novog hita koji se posljednjih dana brzo širi društvenim mrežama

Poznato je da našeg bivšeg ministra krasi veliki glazbeni talent i ljubav prema rock glazbi. Tako je prije gotovo dvanaest godina okupio svoj peteročlani bend u kojem on svira klavir te najčešće piše duhovite tekstove. Tu su i Goran Ivas na ritam gitari, Željko Marinac na bubnjevima, Hrvoje Šolić solo gitara i Damir Kukavica, vokal na bas gitari. Upravo je ova vesela petorka, svatko iz svog doma, snimila dionice pjesme koja odmah ulazi u uho.

Nazivaju se i vinil band kojem još nije istekla garancija. Dečki su to koji sviraju za sebe, odabrano društvo te sve ostale koji vole vječne songove iz 60-ih i 70-ih godina prošlog stoljeća. Nitko od njih ne može igrati nogomet duže od tri minute, ali Rock and Roll klasike i hitove mogu svirati do jutra. Goran Ivas 60-ih je svirao u bendu Jutarnje zvijezde s Dragom Mlinarcem. Željko Marinac-Mačor magistar je ekonomije i radi kao porezni savjetnik, a usporedno je bubnjao u Zlatnim akordima, Crno-bijelima, Usamljenima i Crvenim koraljima.

Vrlo često prije koronavirusa, točnije četvrtkom, tradicionalno su se okupljali u Tkalčićevoj ulici u Zagrebu na svirkama, a posljednjih tjedana svoje bližnje i vjernu publiku uveseljavaju iz svojih domova putem društvenih mreža.