Bivša supruga Hugha Jackmana napokon može odahnuti

'Polazna točka za svaki razvod bez predbračnog sporazuma je podjela po 50 posto cjelokupne imovine i gotovine, tako da bi Hugh bio prisiljen isplatiti veliku svotu Deborri . Priprema se za pravni napad jer se sada čini da je došlo do križanja u njegovim odnosima sa Sutton i Deborrom. Stvari bi vrlo brzo mogle postati vrlo ružne i vrlo skupe', otkrio je nedavno izvor za Radar komentirajući da Deborra Lee-Furness planira osvetu .

Spremna je krenuti dalje

Romantične fotografije Jackmana i Foster bile su bolne za Jackmanovu bivšu partnericu, no osjeća i određeno olakšanje.

Izvor za DailyMail otkrio je da se Deborra-Lee Furness sada konačno može pomiriti sa svojim propalim brakom, ostaviti ovo poglavlje života iza sebe i nastaviti dalje.

'Rečeno joj je da to nije istina i da su oni samo bliski prijatelji koji su radili zajedno. Ali nešto u njenom srcu govorilo joj je da to nije istina. Vjerovala je svojoj intuiciji i bila je u pravu', rekao je izvor, otkrivši da Furness dugo sumnja da se među glumcima iz mjuzikla 'The Music Man' rodilo nešto više od prijateljstva.