Bill Gates dao odgovor na pitanje koje sve zanima, a tiče se njegove kćeri

Bez tatinog novca, ali uz savjete

Bill Gates priznao je za The New York Times kako je u početku bio zabrinut da će ga kći zamoliti za financijsku pomoć, no to se nije dogodilo. 'Da je pitala, vjerojatno bih pomogao financirati Phiu. I zatim bih je držao na 'kratkoj uzici' i bavio se poslovnim recenzijama, što bi bilo nezahvalno i vjerojatno bih bio pretjerano ljubazan i pitao se činim li pravu stvar. Srećom, to se nije dogodilo. A što se tiče kupovine, nisam baš ciljana publika', izjavio je Gates, dodajući da je Phoebe od njega tražila samo savjete oko vođenja posla, posebno kadrovskih pitanja.