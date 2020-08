Bez šminke se može: Tara Thaller s osmijehom pokazuje prirodno lice

Nakon boravka u svom rodnom gradu gdje je provela karantenu, te odmora na moru, jedna od najperspektivnijih mladih hrvatskih glumica otputovala je u mjesto svog dečka Farisa Pinje kojeg je upoznala na studiju u Sarajevu. S osmjehom od uha do uha, pokazala se nenašminkana

Make up transformacije su zaista impresivne, posebno u svijetu poznatih i slavnih. Međutim, to ne znači da povremeno ne uživamo vidjeti poznate dame bez trunčice šminke. Zapravo, sve više ih odabire make up free look i pokazuju kako njihovo lice zaista izgleda. Tara Thaller je još jednom dokazala da spada među naše najljepše glumice dok pozira u prirodi pred objektivom svog dečka Farisa Pinje s kojim trenutno boravi u Visokom.