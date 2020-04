Bernie Ecclestone sa 90 godina po četvrti će put postati otac

Bivši šef Formule 1 Bernie Ecclestone potvrdio je da će postati otac po četvrti put. Majka Fabiana Flosi rodit će tijekom ljeta

Bernie Ecclestone možda će napuniti 90 godina krajem listopada, no to ga nije spriječilo da postane otac po četvrti put. Njegova 45 godina mlađa supruga Fabiana Flosi i on čekaju sina koji će se roditi tijekom ljeta.