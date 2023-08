Bella Hadid otvoreno o svojoj borbi s bolešću: 'Vratit ću se kad budem spremna'

View this post on Instagram

'Zahvalna sam svojoj mami što je sačuvala sve moje liječničke nalaze, što je bila uz mene cijelo vrijeme, nikad me nije napustila, čuvala me i podržavala, ali ono najbitnije – što mi je cijelo ovo vrijeme vjerovala.

View this post on Instagram

Živeći u ovom stanju, koje se s vremenom pogoršavalo i radeći kako bih sebe, obitelj i ljude oko mene učinila ponosnima, uzelo je danak na mnoge načine koje još ne mogu objasniti. Kao prvo, želim vam reći da sam OK i da se ne brinete. Kao drugo, ništa ne bih mijenjala, da trebam sve ovo ispočetka napraviti kako bih stigla od ovog trenutka u kojem sam sada, konačno zdrava, opet bih to učinila. To me učinilo osobom kakva sam danas.