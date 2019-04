Beirut objavio spot za pjesmu 'When I die'

Jedan od najzanimljivijih bendova na današnjoj glazbenoj sceni i skori gost Zagreba, Beirut, objavio je spot za pjesmu 'When I Die' sa svog aktualnog, petog studijskog albuma 'Gallipoli'

Sam video spot sniman je u Futuro 13 kući u Berlinu i djelimično je inspiriran fiktivnim suicidnim kultom koji testira svoje granice nizom grupnih eksperimenata. Radnja spota se vezuje i na samu tematiku pjesme, a režiju potpisuje multimedijalni umetnik Brody Condon.

'Nakon psihosomatske sesije koja je inspirirala omot albuma 'Gallipoli', okupio sam članove benda Beirut prije njihovog nastupa u Berlinu. Bio sam oduševljen njihovom spremnošću na testiranje vlastitih granica a pritom sam bio iznenađen i kad su mi naglasili da nešto slično rade i na nastupima' izjavio je autor videa Brody Condon.

Album 'Gallipoli' sastoji se od dvanaest pesama koje je Zach Condon, osnivač i predvodnik benda Beirut, skladao od zime 2016. godine. Samo ime albuma potiče od gradića u Italiji gde je Condon napravio prvu i naslovnu kompoziciju. Condon je novi album opisao kao 'katarzični zagrljaj starog i novog' budući da je sve pjesme skladao na starom Farfisa synthu koji je koristio za prva dva albuma 'Gulag Orkestar' i 'The Flying Club Cup'.

Grupa Beirut premijerno dolazi u naše krajeve i to 13. listopada, u zagrebačku Tvornicu kulture. Ulaznice za premijerno gostovanje Beiruta u prodaju su krenule u petak 12. travnja po early bird cijeni od 150 kn. Ta cijena je na snazi do 5. svibnja, a od 6. 5. se penje na 170 kn. Na dan koncerta, ukoliko ih ostane, ulaznice će iznositi 200 kn. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13), Aquarius CD Shop (Varšavska 13), Dancing Bear CD Shop (Gundulićeva 7), sva prodajna mjesta Eventima i online www.eventim.hr.