Baš zna uživati: Maja Šuput nakon nastupa pozirala u bikiniju pokraj mora

S popuštanjem mjera krenula su i društvena događanja, pa se i pjevačica Maja Šuput, s velikim veseljem vratila na posao

Inače, pjevačica je već odradila već mnoštvo dogovorenih gaža, kao i vjenčanja, pa je tako pjevala i na bajkovitom vjenčanju nogometaša Duje Čopa i njegove odabranice Ane Kurobase.

U pauzama između nastupa, Maja i njezin suprug Nenad Tatarinov s malenim Bloomom redovito odlaze na Jadransku obalu, gdje uživaju u dobroj hrani, ali i odmoru.

Šuput je u rekornom roku vratila prijašnju figuru, a kako ništa ne prepušta slučaju i za vrijeme trudnoće nije zapostavila tjelovježbu te je bila aktivna do samoga kraja. Pjevačica je tako do gotovo do samog poroda u visokom stupnju trudnoće vodila i zadnju sezonu showa 'Tvoje lice zvuči poznato'.