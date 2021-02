Barbara Kolar sasvim iskreno: 'Znala sam mjesecima paziti na svaki zalogaj i ne izgubiti ni grama i to me frustriralo'

Nakon dva desetljeća, koliko radi na HRT-u, Barbari Kolar pružili su priliku da napokon odradi i ovogodišnju Doru. Samo natjecanje bilo je poprište malih skandala, no u njih, kao ni u jednom do sada, nije bila uključena Barbara Kolar

'BLAST FROM THE PAST'

Na pitanje postoji li neka tajna, poseban režim ili se jednostavno posvetila zdravom načinu življenja, voditeljica je rekla: 'Ima nešto u onome da se stvari dogode kad se prestaneš opsesivno truditi oko njih. Znala sam mjesecima paziti na svaki zalogaj i ne izgubiti ni grama i to me frustriralo.

Kad mi se igrom slučaj fokus živciranja prebacio na nešto drugo, apetit me napustio, a hodanje prirodom smirivalo. S vremenom su rezultati - ili posljedice, kako već na to gledali - postali vidljivi. Eto, nije baš neka dijeta za preporučiti. Tim više što doista ne mislim da je vitkost istoznačna s ljepotom, a za sreću nije ni nužna niti joj je to jamstvo.'