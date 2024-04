Baby Lasagna ne prestaje zabavljati fanove: Morate čuti kako pjeva Britney Spears

'When she leaves for work in the mornin' and you are unemployed AND sad' (Kada ona ujutro odlazi na posao, a ti si nezaposlen i tužan), opisao je najnoviju objavu. Fanove je iznenadio izborom pop hita, ali i svojim pjevačkim sposobnostima. Video je, samo tri sata od objave prikupio preko devet tisuća pregleda i 60 komentara, a javljali su mu se s raznih strana svijeta.