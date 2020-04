Bivša Miss Universe Hrvatske Jelena Lešić, poznatija pod djevojačkom prezimenom Glišić nije od onih koji su u potpunoj izolaciji. Loto djevojka te voditeljica emisije Auto market i lifestyle magazina Klub 7 izvan kuće obavlja svoje poslovne obaveze

Mnogi rade od kuće, ali to nije sasvim moguće kod određenih zanimanja a tako je i HTV-ovovom voditeljicom Jelenom Glišić. Ta rođena Karlovčanka, svojim pratiteljima je odlučila pokazati kako izgleda njezino kućno izdanje. No ono nije podrazumijevalo lice bez šminke. 'Full makeup i pidžamica', opisala je objavljenu fotografiju, no njezini fanovi su počašćeni i nekim radnim fotografijama.