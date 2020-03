Asaf Avidan prvi puta u Hrvatskoj

Jedan od najtalentiranijih pjevača današnjice premijerno će se predstaviti hrvatskoj publici na pozornici Tvrđave sv. Mihovila, 4. kolovoza! Nakon internacionalnog uspjeha, platinastih i zlatnih naklada studijskih albuma, nastupa na najvećim festivalima i rasprodanih solo turneja, Asaf Avidan u Šibeniku će predstaviti i nove materijale s albuma čija se premijera očekuje u kolovozu ove godine

Ekspresivan i androgin glas Asafa Avidana, koji jednako podsjeća na Jeffa Buckleyja koliko na Ninu Simone, najbolje je opisao Jon Pareles za New York Times - piše kao Leonard Cohen, pjeva kao Robert Plant, a ima karizmu kabare performera.

Svoje putovanje, potragu za istinom i iskrenošću, kako sam karakterizira svoju umjetnost, ovaj umjetnički genijalac započeo je relativno kasno, kao 26-ogodišnjak, potaknut bolnim prekidom dugogodišnje ljubavne veze. Nastaje tada mini-album Now that you're leaving, od strane publike i kritike odmah prihvaćen u rodnom Izraelu. Nedugo zatim, 2006. godine, Asaf okuplja bend nazvan Mojos s kojima slijede albumi Reckoning, Poor Boy – Lucky Man i Through The Gale koji su zabilježili zavidan uspjeh i doprli do šire publike. Svjetsku popularnost stekao je remiksom Reckoning Song (One Day) njemačkog DJ-a Wankelmuta koji se popeo na vrhove glazbenih ljestvica i zabilježio ogroman komercijalan uspjeh.

Snažna umjetnička vizija odvela ga je u samostalne vode, kada 2012. godine nastaje izrazito uspješan Different Pulses kojim Asaf Avidan otkriva nove načine umjetničkog izražavanja i izmiče žanrovskim klasifikacijama, ispipavajući mogućnosti modernoga popa. Slijede introspektivni Gold Shadow i Study on Falling u kojima elementi jazza, folka, soula, rocka i bluesa, uhvaćeni u mrežu snažnih Avidanovih tekstova i jedinstvene vokalne interpretacije, prodiru duboko u istine ljudske emocije.

